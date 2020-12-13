Резкое похолодание и скользкие дороги ждут жителей Ленобласти с 13 по 15 декабря

На региональных трассах ожидается гололед. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В связи с этим вероятность аварий на дорогах увеличивается, поэтому водителям следует быть более осторожными за рулем.

Гололедица появится из-за того, что в ночь с 12 на 13 декабря в Ленинградской области резко похолодало. Подобная погода продержится по прогнозам синоптиков около трех суток. Об этом сообщают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Пешеходам также следует быть внимательнее у дорог и на переходах.