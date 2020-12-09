В Петербурге продолжается строительство двух дорог, ведущие к «Лахта-центру»

В Санкт-Петербурге в Приморском районе продолжается строительство двух дорог Высотная и Воздушная, которые ведут напрямую к «Лахта-центру». На данный момент уже завершился первый этап строительства дорог. Стоимость автотрассы оценивается в 1 232 млн рублей.

Южнее Приморского шоссе от кольцевого пересечения до Бобыльской улицы расположилась улица Высотная, протяженность которой составляет 976 метров. От кольца в сторону Финского залива расположилась Воздушная улица, которая протянулась на 213 метров в длину.

Второй этап строительства новых улиц планируют завершить в ноябре 2023 года. К этому времени строительная бригада уже построит эстакадные съезды к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина.