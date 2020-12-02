На строящейся станции метро «Театральная» стартовало строительство перегона до «Спасской»

В петербургском метро началось строительство последнего перегонного участка на Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии. Соединять будут станции «Театральная» и «Спасская».

По заявлениям «Метростроя», все строительные работы по осуществлению перегона между станциями закончится к весне 2021 года. Строителям метро необходимо будет пройти около 800 метров.

Строительные работы в метро ведутся при помощи щитового проходческого комплекса «Петровна».

При соединении двух станций, работу станции метро «Спасская» останавливать не придется.

Вместе со строительством перегона продолжается строительство станции «Театральная».