Утром 2 декабря в Северной столице образовались пробки

На некоторых участках дорог Северной столице автолюбители стоят в пробках. К 10 часам утра в Петербурге образовались пробки, которые оцениваются в 3 балла.

По информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Карты» ситуация с загруженностью дорог усугубляется также из-за возникновения автомобильных аварий и проведения ремонтных работ.

Красным цветом выделяются участки на Каменноостровском проспекте, на улице Куйбышева, на проспекте Бакунина, на Невском проспекте и др.

Водителям также придется задержаться на Свердловской набережной, на Витебском проспекте, Московском проспекте, Невском путепроводе и других участках пути.