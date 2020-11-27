В Петербурге введут ограничения движения из-за Дня Эрмитажа

Несмотря на пандемию коронавируса, празднования Дня Эрмитажа в Северной столице в этом году состоится. Данное торжественное событие послужит причиной введения ограничений движения транспорта. Движение будет ограничено в период с 12 часов для 5 декабря до вечера 6 декабря. Движение транспортных средств вдоль Дворцовой площади будет невозможно.

В период с вечера 29 ноября до полуночи с 8 на 9 декабря движение также будет ограничено. Ограничения включают в себя сужение проезжей части по правой стороны Певческого проезда в направлении от Дворцовой площади до набережной реки Мойки.

Напомним, день основания Эрмитажа отмечается 7 декабря. Музей был основан в 1767 году.