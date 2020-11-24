25 ноября на трассе "Кола" перекроют движение в связи с разводкой Ладожского моста

Движение на автомобильной дороге «Кола» перекроют 25 ноября на время с 15:00 до 15:45. Это произойдет из-за необходимости прохода вверх по Неве барже-буксирного состава «РБ-250», «РБ-27» и «ПСК-1562». Его максимальный высотный габарит достигает 18 метров. Разводку моста на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» осуществит подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Информация том, что движение автомобилей будет временно ограниченно, была предоставлена начальником начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильей Пузыревским.