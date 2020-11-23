Для уборки снега 23 ноября в Петербурге выделили большое количество техники и дворников.

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 23 ноября, было привлечено огромное количество рабочих и единиц техники для уборки улиц города от снега. Привлекли около 1300 дворников и 672 единиц техники.



Комитет по благоустройству сообщил, что благодаря слаженности работников города и техники, на прошлой неделе, было вывезено около 188 кубометров снега с улиц Петербурга. Весь собираемые снег отвезли на несколько снегоплавильных и один снегоприемный пункт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Также силами работников ручного труда было убрано около 2788 тонн мусора и смёта.



Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов называл число техники, которая предназначена для уборки снега.