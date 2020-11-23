Среди россиян провели опрос по качеству дорог в России

Среди жителей России был проведен опрос о том, как россияне оценивают состояние дорог в нашей стране по пятибалльной шкале. Рейтинг городов составлялся в рамках опроса Superjob. Согласно результатам опроса, большинство людей, около 86%, считает, что самые хорошие дороги в городе Тюмень. Согласно опросам, люди оценили качество дорог в городе на хорошо и отлично. В результате Тюмень заняла первое место в рейтинге, набрав 4,18 баллов.

В тройку лидеров вошли Казань, с результатом 3,73 балла и Москва — 3,66 балла. В данном рейтинге Санкт-Петербург занял седьмое место, получив от опрошенных оценку 3,33 балла. Самыми худшим городом по качеству дорог, которые отметили горожане, оказался Новосибирск, набрав 2,69 балла.