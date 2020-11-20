В Смольном сообщили о стоимости платной парковки

Вопрос о продлении срока действия размера платы за парковки был рассмотрен во время заседания правления комитета по тарифам Петербурга.

Итогом заседания стало решение, в соответствии с которым будет установлен коэффициент оплаты парковки в размере 1,71. Решение распространяется также и на парковку на Рубинштейна, начало работы которой запланировано на 7 декабря.

Все желающие ознакомится с тарифами на пользование платных парковочных мест имеют возможность получить всю необходимую информацию, воспользовавшись сайтом администрации города.