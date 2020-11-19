Петербуржцев ждут ограничения движения из-за рождественской ярмарки

Информация об ограничениях была предоставлена пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение будет ограничено в период с 24 ноября по 24 января. Нельзя будет проехать по Кленовой улице до Манежной площади, а также по Итальянской улице от улице Садовой до Манежа.

На участке от Инженерной улицы до улицы Замковой по Кленовой улице будет действовать одностороннее движение. Дорога по Караванной лице вдоль Манежной площади также будет сужена.

Напомним, Рождественская ярмарка откроется 19 декабря, ее завершение запланировано на конец рождественских праздников. Ярмарку проведут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых санитарных мер безопасности. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на ярмарке в этот раз будут отсутствовать каток и карусель.