В Петербурге впервые появились вертикальные парковки

На самом деле вертикальная парковка не является новым изобретением. Такие парковки существуют в Америке с 1949 года. В Москве также уже имеются подобные объекты. Однако в Северной столице таких инноваций еще не было. Таким образом, новая парковка на улице Лени Голикова стала первой вертикальной в городе.

Помимо необычного футуристичного вида парковка также несет и важнейшую функцию. Конструкция должна помочь районам с плотной застройкой решить проблему с местами для машин. Первым районом, которому поможет металлическая башня стал Кировский. Появятся ли подобные сооружения в других районах Петербурга пока не известно.