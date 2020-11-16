Жители Петербурга смогут озвучить жалобы по поводу услуг такси и каршеринга

С 16 по 26 ноября жителям Северной столицы будет предоставлена возможность воспользоваться услугами Всероссийской тематической «горячей линии». Данная информация была предоставлена пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Специалисты предоставят петербуржцам возможность получить консультацию, ответят на вопросы, касающиеся автоперевозок, пассажирских прав, деятельности агрегаторов такси и обязанностей людей, предоставляющих услуги каршеринга и такси. Все желающие также получат возможность выразить свое недовольство предоставляемыми им услугами каршеринга и такси.

Обращение на «горячую линию» будет возможно ежедневно по будням с 9 утра до 5 вечера.