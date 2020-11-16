Затрудненное движение транспорта на дорогах Северной столицы свидетельствует о том, что жители города выехали на работу.

По информации о текущей дорожной ситуации, которая была предоставлена онлайн-сервисом «Яндекс.пробки», к 8:40 утра на дорогах Петербурга образовались пробки, которые могут быть оценены в 5 баллов. Сообщается, что к 10 часам утра степень загруженности дорог уменьшится до трех баллов. Движение транспортных средств также затруднено ДТП и ограничениями движения.

На дорожной карте красным цветом отмечены следующие участки: Садовая улица, улица Куйбышева, набережная Кутузова, Витебский и Невский проспекты, набережная Обводного канала, улица Академика Лебедева и другие.