Число "пьяных" ДТП снизилось за прошедший год

Число дорожно-транспортных происшествий в России, причиной которых стали нетрезвые водители или пешеходы, с начала года достигло 10,2 тысяч. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным ГИБДД.

Также на 18% снизилось число жертв, и на 11% - число пострадавших в подобных авариях. С начала года по вине пьяных водителей погибло 2569 человек, и пострадало более 13 тысяч.

Наибольшее число подобных ДТП произошло в период с апреля по сентябрь. При этом, по данным ГИБДД, каждый четвертый нетрезвый водитель, попавший в аварию, отказывается проходить медицинское освидетельствование.

Вождение в нетрезвом виде, результатом которого стало ДТП со смертельным исходом, по закону наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.