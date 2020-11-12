В ночь на 16 ноября в Петербурге перестанут разводить мосты

С середины ноября в Северной столице не будут разводить мосты.

Сообщение, содержащее данную информацию о закрытии разводных мостов Санкт-Петербурга, появилось на сайте «Агентства внешнего транспорта».

В 24:00 15 ноября водные пути города для движения судов будут закрыты. Кроме того, в ночь на 16 ноября также закроют водные объекты, предназначенные для плавания на маломерных судах. Распоряжения о прекращении навигации по рекам и каналам города было подписано главой комитета по транспорту Кириллом Поляковым. Сообщается, что до этого подписание документа об окончании сезона навигации было рассчитано до конца текущего месяца.