Штрафы за неправильную парковку будет взимать КРТИ

Санкт-петербургских водителей за неправильную парковку теперь будет штрафовать комитет по развитию транспортной инфраструктуры города. Проект постановления был опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Постановление даст комитету новые полномочия. Штраф за парковку там, где установлены запрещающие парковаться и останавливаться знаки, составит 3 тысячи рублей. На аналогичную сумму будут штрафовать за неоплату платной парковки.

Документу перед вступлением в силу предстоит пройти антикоррупционную экспертизу.