Автобусы по Старо-Невскому проспекту поедут без пробок

Выделенные полосы для общественного транспорта также появятся на Большой и Малой Морской улицах, а также на Тульской улице и на Суворовском проспекте.

В транспортном комитете сообщили, что новые полосы будут спроектированы для автобусов и троллейбусов. Данное решение обусловлено переходом Петербурга на новую транспортную модель улично-дорожной сети, который осуществится в следующем году. Полосы на некоторых улицах уже разрабатываются.

На дополнительные полосы планируют выделить 128 км в разных частях города. Для пропуска автобусов на некоторых участках будут изменен режим работы светофоров. Появление новых полос сделает возможным увеличение числа остановок около социальных и медицинских объектов инфраструктуры.