Утром в Петербурге образовались пробки

Утренние пробки в Северной столице в среду, 11 ноября, оцениваются в 4 балла.

По данным, которые предоставляются сервисом «Яндекс.Карты», наибольшая загруженность дорог наблюдается на выезде из Металлостроя, из Кудрово и Мурино, а также на Таллинском шоссе перед Лигово. Большие пробки образовались на проспекте Стачек в районе Кронштадтской площади, на Октябрьской набережной и на Народной улице в районе Володарского моста.

Помимо этого, автолюбители могут задержаться в дороге на перекрёстке проспекта Непокоренных с Гражданским проспектом, много времени придется провести на Светлановской площади, Троицком мосту.

На дорожной карте Невский и Витебский проспект также обозначены красным.