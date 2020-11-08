МВД не намерено снижать «нештрафуемый» порог превышения скорости

Новая редакция КоАП России вызвала волну переживаний по поводу увеличения штрафов и снижения допустимого порога превышения скорости. Однако МВД России сделало заявление, согласно которому ведомство против снижения штрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, а также ведомство против увеличения штрафа за превышение скорости.

Информация об этом появилась после эфира на телеканале «Россия-1», где глава МВД РФ Владимир Колокольцев выступил с соответствующими заявлениями. Также Колокольцев отметил, что новая редакция КоАП РФ учла мнение МВД по этим вопросам.

Кроме того, глава МВД России подметил, что на безопасность на дороге влияет не увеличение штрафов по превышению, а наличие разделительных барьеров и освещение, а также ровно покрытие дороги.