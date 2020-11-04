Правила ремонта автомобилей в России могут стать строже

К 2022 году в России, а также странах Таможенного союза (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) могут ужесточиться правила тюнинга и ремонта автомобилей.

Согласно третьему пакету поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», внеплановый технический осмотр транспортного средства необходимо будет проводить даже при незначительных изменениях. В них входит в том числе смена магнитолы и сигнализации. Под запрет попадет использование некоторых б/у запчастей, таких, как тормозные системы, ремни и подушки безопасности и системы рулевого управления.

При этом поправки могут и не принять. Так, сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов обратился к министру промышленности России Денису Мантурову с просьбой отказаться от них, поскольку поправки не дадут гражданам пользоваться недорогими запчастями.