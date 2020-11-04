В Петербурге собираются построить тоннель между двумя вокзалами

Валентин Енокаев, победитель конкурса «Лидеры России», а также назначенный на должность первого зампредседателя городского комитета по транспорту, заявил, что в Санкт-Петербурге планируется построить тоннель, который будет соединять Финляндский и Балтийский Вокзалы.

В Санкт-Петербурге появилось одним из предложений это строительство железнодорожного кольца в городе, на подобии МЦК и МЦД в Москве. Для того, чтобы замкнуть предполагаемое ж/д кольцо, необходимо будет построить тоннель между Финляндским и Балтийским вокзалами. Однако диаметр будет меньше, чем в Москве.

При успешной постройке тоннеля, можно будет пересаживаться с ж/д дороги в метро всего за 5 минут.