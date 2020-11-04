На трассе М-10 «Россия» будет перекрыто движение

В пятницу, 6 ноября, ночью между 01:00 – 02:00 строительная бригада полностью перекроет движение транспорта на 615 километре на трассе М-10 «Россия». Данная трасса связывает Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночное время будут проводиться ремонтные работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода. Все строительные работы планируют закончить за 40 минут.

За час перед проведением работ на участке трассы рабочие организуют реверсивное движение с ручным регулированием.

Трасса М-10 «Россия» является федеральной автомобильной дорогой общего пользования. Трасса соединяет Москву и Санкт-Петербург, а также проходит через город Тверь и Великий Новгород. Протяженность трассы составляет 664 километра.