На КЗС произошла автомобильная авария

ДТП произошло около 18:23 3 ноября. Авария случилась на участке 119 км САД КЗС Невская сторона. Из-за трех легковых автомобилей, ставших участниками аварии, движение заблокировано практически на всех полосах.

По информации, которая была предоставлена в Дирекции КЗС Петербурга, информация о пострадавших в настоящее время выясняется.

На место автомобильной аварии прибыли сотрудники спецслужб. В данный момент ими осуществляется работа по выяснению обстоятельств произошедшего. Кроме того, на месте ДТП находится карета скорой помощи.

Сейчас движение водителей может осуществляться только по средней полосе. Отмечается, что информация о произошедшей аварии была сообщена в экстренные службы.