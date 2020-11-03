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Ремонт участка дороги в Петербурге обойдется в 6 млн рублей

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© Фото: pixabay.com

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Ремонт будет осуществляться на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц в Петроградском районе.

В Санкт-Петербурге найден подрядчик, который профинансирует ремонтные работы на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц в Петроградском районе города.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщает, что подрядчиком выступил АО «ГК «Омега». Строительная компания оценила ремонтные работы на общую сумму 5, млн рублей.

На деньги подрядчика будет отремонтировано 500 квадратных метров автомобильной дорого и 1 тысячу квадратных метров тротуара. Все строительные работы планируют завершить к 15 ноября следующего года.

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