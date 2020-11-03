Из-за фестиваля «Чудо света» перекроют движение транспорта

В Санкт-Петербурге в следствие фестиваля «Чудо света» будет перекрыто движение автотранспорта по нескольким улицам на 2 дня.

Пресс-служба КРТИ сообщает, что 7 и 8 ноября с 17:00 до 22:00 движение будет перекрыто по проспекту Добролюбова от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной. Однако движение трамваем останется прежним. Кроме того, будет ограничено движение на территории Александровского парка вдоль дома № 3к2 по Кронверкской набережной.

В этот же период с 17:15 до 22:00 будет закрыт участок проезда по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкской набережной. Также с 17:30 до 22:00 будет перекрыта автодорога по Кронверской набережной.