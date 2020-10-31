Из-за работ на КАД перекроют движение

В Санкт-Петербурге на развязке КАД с Приморским шоссе с 9 ноября до 4 декабря будет полностью перекрыт съезд №1.

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщили, что из-за проведения работ по окраске пилонов на участке, будет перекрыт съезд. Работы на автодороге будут проводить в две смены.

Сообщается, что на перекрестке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы ожидается запрет на разворот. Решение принято в целях избегания аварийных ситуаций на дороге.

Также рабочие установят временные знаки, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения для безопасности автомобилистов.