Дорожная ситуация на Рубинштейна будет контролироваться полицескими

31 октября полиция осуществит проверку соблюдения запретов на улице Рубинштейна.

По информации, которая была предоставлена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, от местных жителей регулярно поступают жалобы на слишком большое количество машин на парковке и огромные пробки. Беглов считает необходимым следить за порядком на улице Рубинштейна, которая является одной из самых популярных улиц Северной столицы. По распоряжению губернатора, сотрудники правоохранительных органов будут контролировать дорожную ситуацию в субботу.

Напоминаем, парковка машин на улице Рубинштейна запрещена в выходные с 22:00 до 8:00. Кроме того, в праздничные дни запрет на движение действует целые сутки.