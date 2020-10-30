У "Газпром Арены" ограничат движение транспорта на следующей неделе

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщает, что на следующей неделе, 4 (в среду) и 8 (в воскресенье) ноября возле "Газпром Арены" будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением там футбольных матчей, в которых участие примет футбольный клуб "Зенит".

Движение будет полностью перекрыто на нескольких улицах. В некоторых местах его ограничат с помощью дорожных знаков.

4 ноября "Зенит" встретится с "Лацио" в рамках Премьер-Лиги, а 8 ноября - с "Краснодаром".

Водителей и пассажиров просят планировать свой маршрут с учетом ожидающихся изменений заранее.