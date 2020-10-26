КАД возле Мурино перекроют на две недели

На путепроводе Кольцевой автомобильной дороги в районе Мурино водители в течение двух недель столкнутся с ограничениями движения. Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке дороги будут перекрыты две полосы.

Движение на КАД ограничат на двухнедельный период, с 27 октября по 12 ноября. Эта мера принята из-за дорожных работ на путепроводе, расположенном на железной и автомобильной дороге: будут менять напыляемую гидроизоляцию и ремонтировать защитный слой бетона. В рамках дорог перекроют полосу безопасности, а также первую и вторую полосы. На третьей и четвертой ограничат скорость движения до 50 километров в час.