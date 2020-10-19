В Ленинградской области перекрыли участок трассы "Скандинавия"

Федеральная трасса «Скандинавия» была перекрыта во время первого осеннего снегопада в понедельник, 19 октября. Из-за неготовности автомобилистов к гололедице, на дороге произошло столкновение автомобилей КамАЗ и Scania. Информацию о происшествии предоставила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

В 9 часов утра перекрыли движение на 61-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия», которая следует до границы с Республикой Финляндия через Выборг. Столкновение грузовых автомобилей, в результате которого движение на трассе было приостановлено, произошло около 07:15 19 октября. Сообщается, что автомобили КАМаз и Scania в момент столкновения на дороге осуществляли движение в попутном направлении.