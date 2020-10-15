Дорожников Петербурга готовят к зимней уборке города

Дорожные предприятия и управляющие организации Северной столицы осуществляют подготовку к зимним осадкам. Учения уже были проведены в Василеостровском районе города.

По поручению Вице-Губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, учения дорожных и жилищно-коммунальных служб будут проведены в каждом районе города. На учениях в Академическом переулке присутствовали члены комитета по благоустройству, члены жилищного комитета, а также сотрудники районного ГУЖА, ГИБДД, управляющей компании и Центра комплексного благоустройства.

Отмечается, что в Василеостровском районе находится около 600 кровель, расположенных над узкими тротуарами, которые могут представляют потенциальную опасность в зимнее время.