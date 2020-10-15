Ограничения движения на Крестовском острове изменятся 18 октября

Изменения в ограничении движения транспорта в связи с проведением мероприятия «Арена марафон» были внесены комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

18 октября с 06:30 до 12:00 будет закрыто движение по Велосипедной аллеи, по Северной дороге. С 06:30 до 14:30 нельзя будет проехать по Центральной алее от Футбольной до Велосипедной аллеи. Также будет перекрыт участок от Яхтенного моста до Велосипедной аллеи, от Бодрова переулка до Велосипедной аллее, закрыто движение по Яхтенному мосту.

с 06:30 до 12:00 движение по Тенниской аллее в сторону Южной дороги будет односторонним. С полудня и до 14:30 проезжая часть Велосипедной аллеи по направлению к Северной дороге от Центральной аллеи будет также сужена.