Расписание пригородных электричек в Петербурге изменится с 25 октября

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщает, что расписание пригородных электропоездов Петербурга и Ленобласти изменится с 25 октября в связи с уменьшением пассажиропотока.

По новому расписанию будут ходить пригородные поезда на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Поезда из Петербурга в Новолисино и Будогощь будут делать новые остановки на станциях Боровая и 11 километр соответственно.

Также 17 и 18 октября четыре дополнительные электрички будут ходить в Выборг и Зеленогорск.

С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте компании, а также на станциях и вокзалах.