Движение в двух районах Петербурга ограничат из-за велопробега в субботу

17 октября в Северной столице состоится велопробег в честь Дня дорожника.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждает водителей, что из-за спортивного мероприятия в субботу движение будет ограничено в Петроградском и Приморском районах города. С 8:30 до 9:30 утра будет закрыт для проезда участок Левашовского проспекта от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта. С 9 до 10 утра ожидаются 15-минутные перекрытия перекрестков Северной дороги и Велосипедной аллеи, а также Приморского проспекта и Беговой улице.

Между Яхтенной и Беговой будет запрещена парковка с 9 утра 16 октября до 10 утра 17 октября.