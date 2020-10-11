В тоннеле петербургской дамбы до 16 октября ограничат движение

Сегодня, в воскресенье, 11 октября, пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщила, что в автодорожном тоннеле дамбы вновь будет огранчено движение.

С 12 по 16 октября в тоннеле ограничат движение на внешнем кольце, Финской стороне. А с 19 по 23 октября водители не смогут проехать по внутреннему кольцу, Невской стороне: на участках будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Отмечается, что движение возможно будут останавливать полностью на 7-10 минут для ввода и вывода техники.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.