В Петербурге станет больше автобусов без кондукторов

СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщает, что отказ от кондукторов на маршрутах Северной столицы проходит успешно. Пассажиры по большей части своевременно платят за проезд. Несвоевременно оплачивают проезд менее 10 процентов пассажиров, а "зайцами" ездят единицы.

В связи с этим количество маршрутов без кондукторов увеличат. Бескондукторные маршруты в качестве теста будут ходить на севере Петербурга.

Маршруты без кондукторов в Петербурге в качестве эксперимента запустили летом. Тогда оплачивать проезд самостоятельно надо было на маршрутах автобусов №85 и 143, а также в троллейбусе №23.