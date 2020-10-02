ГАТИ анонсировала новые ограничения на дорогах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает автовладельцев Петербурга о новых ограничениях дивжения на дорогах города, которые будут введены на следующей неделе в связи с проведением ремонтных работ.

5 октября будет затруднено движение транспорта по Камчатской улице от Расстанной улицы до Касимовской улицы. Ограничения будут действовать до 20 ноября. 15 ноября дорога будет полностью перекрыта с полуночи до 6 утра.

6 октября движение ограничат на Приморском шоссе на участке работ от Лахтинского проспекта до улицы Савушкина. Работы на этом участке будут вестись неделю, до 13 октября.