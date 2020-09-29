В комитете по благоустройству планируют сократить количество соли на дорогах

Председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин сообщил, что плановый объем технической соли не сократился. Однако, возможно, она не вся в чистом виде будет использоваться на петербургских дорогах.

Во время пресс-конференции Сергей Малинин рассказал, что зимой 2020 года упор будут делать на превентивную обработку городских дорог с помощью солевых растворов.

Мера, которую планируется предпринять, приведет к сокращению количества соли на дорогах города. Кроме того, она будет положительно влиять на экосистему Петербурга.

По словам Малинина, плановый объем соли в этом году будет составлять 100 тысяч тонн. В прошлом году показатели были такими же. Сообщается, что завершить подготовку противогололедных материалов планируют к 15 сентября.