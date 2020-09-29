В России появятся новые штрафы для автомобилистов

Вместе с поправками к ПДД владельцев автомобилей ждут новые штрафы. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Штрафы ждут водителей, которые ездят зимой на летней резине, а летом - на шипованной. Кроме того, будет запрещено установление шипованных шин только на одну ось, отключение штатного очистителя фар. Нештатные ксеноновые лампы также станут причиной штрафов. Водители, в чьих автомобилях обнаружат подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления, также будут причислены к нарушителям. Штраф назначат и за самопроизвольный поворот руля с усилителем рулевого управления, произошедший вопреки ожиданиям и желанию находящегося за рулем автомобилиста.

Сообщается, что поправки к ПДД начнут действовать 1 июня 2021 года.