Для автовладельцев введут больше штрафов

Перечень штрафов для водителей автомобилей пополнился новыми санкциями.

Теперь у сотрудников ГИБДД есть право штрафовать за не смененную вовремя резину. Штраф будет выписан при езде на летних шинах зимой, и на зимних - летом. Сумма штрафа составит 500 рублей.

500 рублей будут снимать и за проезд по парковочной разметке. Также автовладельцев теперь могут оштрафовать за установку нештатных ксеноновых ламп в фара и за отключение штатного очистителя фар.

При этом допускается тонировка стекол при условии, что ветровое стекло пропускает не мнение 70% света. Светопропускание остальных окон не нормируется.