13 новых трамваев появятся в Петербурге

Петербургская компания «Горэлектротранс» сообщила об аукционе, который поставит 13 новых трамваев в лизинг. При этом указывают начальную стоимость в 1,2 млрд рублей.

Так, компания приобретет два трехсекционных и 11 двухсекционных состава. Каждый из составов будет современным. То есть, у трамваев будет низкий пол и цельнометаллический каркас. Интерьер составов должен быть из алюминия или эквивалента, что являются трудногорючими композитными материалами. Среди новшеств трамваи также будут оснащены датчиками подсчета пассажиров.

Современные составы должны появиться в Петербурге к марту следующего года.