В Петербурге будет расширен проспект Энергетиков

Проспект Энергетиков в Санкт-Петербурге планируют расширить на участке от дома № 15 до Магнитогорской улицы.

О планируемом ремонте сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в пятницу, 25 сентября. По предоставленной там информации, подрядчиком должно быть завершено расширение магистрали в период до 20 августа следующего года. На осуществление ремонта проспекта Энергетиков выделена сумма, составляющая 191, 6 миллионов рублей.

Помимо расширения проезжей части планируется произвести капитальный ремонт на участке проспекта от дома № 15 до Магнитогорской улицы. Сообщается, что железнодорожные пути в зоне переезда также будут отремонтированы подрядчиком.