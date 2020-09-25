Стало известно, где расположится вестибюль станции “Театральная”

Мариинский театр и Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова располагаются на исторически важном для города месте — Театральной площади. Именно поэтому градоначальник запретил там строить выход из станции метро “Театральная”.

С одним из выходом со станции уже определились: он будет располагаться на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Со вторым выходом намного сложнее и с местом пока еще определяются, однако Александр Беглов заверил, что мнение горожан будет обязательно учтено.

Напомним, станция метро “Театральная” будет построена примерно к 2025 году на “оранжевой” ветке.