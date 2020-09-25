Долгие споры насчет самой ресторанно-барной улицы Петербурга закончились. В центре Северной столицы давно ведутся споры о формате движения на улице Рубинштейна, на которой находится большое количество баров и ресторанов. По ночам, особенно на выходных, там скапливается чрезвычайно большое количество пешеходов, что создает опасность для автомобилистов.

Так, петербургские власти утвердили компромисс: ограничения для автомобилистов будут действовать только на выходных. Согласно задумке, каждые выходные улица Рубинштейна станет пешеходной. Об этом заявил Максим Мейксин, глава администрации Центрального района.

Вероятно, данный проект будет реализован с конца октября. Однако проезд по улице все же будет осуществляться на выходных. Так, собственники и машины спецслужб смогут беспрепятственно добраться до домов на этой и ближайших улицах.