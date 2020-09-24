На КАД ожидается затрудненное движение в районе Мурманского шоссе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о ремонтных дорогах на участке КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским шоссе. С 25 по 30 сентября там будет проходить устранение просадки земляного полотна и дорожной одежды, в связи с чем движение на первой и второй полосах дороги будет перекрыто. Движение по свободным полосам будет возможно с ограничением скорости до 50 км/ч.

При этом дополнительно попеременно будут перекрывать одну полосу движения на съезде из Санкт-Петербурга с Народной улицы на внутреннее кольцо КАД, а также на съезде с внешнего кольца КАД на Р-21 "Кола", сообщает представитель ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут круглосуточными, в связи с чем для безопасности водителей установят специальные знаки и сигнальные фонари.