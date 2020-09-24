ГАТИ сообщила, какие дороги скоро перекроют

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает, на каких дорогах Санкт-Петербурга вводятся ограничения движения 25 и 26 сентября. водителям стоит планировать маршрут с учетом изменений, чтобы избежать заторов и пробок.

С 25 по 27 сентября будет перекрыта 8-я Советская улица, с 28 по 30 сентября — 7-я Советского. С 25 сентября по 30 августа 2021 года придется объезжать Ленскую улицу (участок от Индустриального проспекта до проспекта Наставников), так как он будет перерыт полностью.

26 и 27 сентября ограничат движение в Мучном переулке.

На Пулковском шоссе введут ограничения на период с 26 сентября по 13 октября. Движение будет затруднено у станции железной дороги "Аэропорт" по направлению из города.