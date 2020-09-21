В Приморском и Красногвардейском районах Петербурга ограничат движение

Со вторника, 22 сентября, в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, где проводятся дорожные работы, будет ограничено движение дорожного транспорта. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

На дорогах ремонтируется покрытие. Компании ОО "СК "Орион Плюс" проводит ремонт на улице Репищева от Новосельковской до Вербной. Ремонт и связанные с ним ограничения продлятся с 22 сентября по 11 октября. Также работы, исполняемые тем же подрядчиком, будут вестись на Волго-Донском проспекте, из-за чего перекроют участок от съезда на Шафировский проспект до дороги к Рыбацкому. Там ограничения установят до 19 ноября.