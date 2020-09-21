Названа причина задержки начала ремонтных работ Михайловской дороги

Напомним, 29 июня опередили подрядчика для ремонта Михайловской дороги в Петербурге, но сами работы начали выполнять лишь в начале сентября.

Дело в том, что в электронном аукционе приняли участие две компании: «Леон» и «ПО «Возрождение». Затем победу компании «Возрождение» признали недействительной, и они подали жалобу на это решение в УФАС России по Петербургу. В итоге тяжба затянулась и из-за этого не могли начать ремонт дороги. Лишь 2 сентября «ПО «Возрождение» смогли подписать договор.

Для горожан и жителей поселка Парголово сделали альтернативный объездной маршрут. Он проходит по Выборгскому шоссе, Вокзальной улице и далее по улице Первого Мая. Однако машины спецслужб и машины скорой помощи и пожарных служб могут проезжать по ремонтируемой дороги.