В тоннеле дамбы, связывающей Кронштадт и Петербург, ограничат движение

Сегодня, в воскресенье, 20 сентября, пресс-служба Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщила о начале регламентных и ремонтно-восстановительных работ на участке южной части Комплекса.

Отмечается, что в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам. Ограничения ждут водителей на внешнем кольце Финской стороны 21 и 22 сентября, а на внутреннем кольце Невской стороны — 23 и 24 сентября. Полностью движение будет останавливаться примерно на 7 — 10 минут для ввода и вывода подъемной техники. Для удобства водителей перед тоннелем будут установлены знаки, ограждения, информационные табло.