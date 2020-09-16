Скоростная электричка между Гатчиной Петербургом может появиться в скором времени

Правительство Ленинградской области хочет предложить РЖД запустить скоростной электропоезд между Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-Петербурга.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти, 16 сентября отметил, что так жители региона смогут быстрее добираться до города, используя не только Киевское шоссе. Правительство хочет повысить транпортную доступность Гатчины.

Время в пути на новом электропоезде составит менее 30 минут.

Ранее сообщалось, что Гатчина станет новой столицей Ленинградской области. Соответствующее дополнение в Уставе появится до конца 2020 года.